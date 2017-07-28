В Україні стартували одразу два проекти лікування гепатиту С

В Україні запрацюють два проекти по лікуванню гепатиту С. Які вже в цьому році охоплять 1800 осіб.

Перший проект матиме назву EQUIP та реалізовуватиметься Агентством США з міжнародного розвидку (USAID) у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я, Всеукраїнською Мережею ЛЖВ, Українським центром громадського здоров’я та Альянсом громадського здоров’я, пише УП.Життя.

“Це така собі software program. У ній спершу зареєструють 800 пацієнтів, через рік – 3200 пацієнтів.

За перебігом їх лікування, а також за періодом їх одужання будуть слідкувати”, – розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Пацієнти програми EQUIP отримуватимуть фіксовану дозу комбінації препаратів прямої противірусної дії – ледіпасвіру із софосбувіром.

Цільовими групами проекту будуть представники уразливих груп населення, зокрема люди, які вживають наркотики; гомосексуали та працівники секс-індустрії в таких регіонах, як Дніпропетровськ, Одеса, Херсон, Київ, Київська область, Запоріжжя, Черкаси, Полтава, Чернігів та Кіровоград.

“Цей проект допоможе українським лікарям отримати необхідний досвід застосування нових протигепатитних препаратів для ефективного лікування пацієнтів”, – пояснює заступник голови місії США в Україні Карен Робблє.

Також, за словами Робблє, результати цього проекту допоможуть розробити оновлені протоколи досліджень та зрозуміти вартість лікування для України.

Всього на фінансування проекту на 2017-2018 роки Агентство США з міжнародного розвитку виділило 2,5 мільйона доларів.

У свою чергу “Лікарі без кордонів” (Médecins Sans Frontières-MSF) оголосили про програму, спрямовану на зниження рівня передачі вірусу гепатиту С в Миколаєві та Миколаївській області. Лікуванням будуть охоплені 1000 осіб, які живуть з інфекцією гепатиту С.



28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом.

Гепатит С – захворювання печінки, яке викликає вірус гепатиту С (ВГС). Вірус може викликати як гостру, так і хронічну інфекцію, що за рівнем важкості може варіюватися від помірного захворювання, що триває кілька тижнів, до серйозної хвороби на все життя.

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