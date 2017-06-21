В Україні смертність від онкології вдвічі менша, ніж у Швейцарії

В Україні висока смертність від серцево-судинних хвороб. У нас, до речі, смертність від онкології вдвічі менша, аніж у Швейцарії. І не тому, що у нас загалом менша смертність, а тому, що наші люди просто не доживають до онкології – помирають у 50-60 років від інфарктів та інсультів.

Про це в ефірі програми HARD з Влащенко (в ефірі 19:30-20:30 на телеканалі ZIK) заявила Ольга Богомолець, косметолог, нардеп БПП, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, пише ЗІК.

Гостя студії зауважила, що функціонує платформа “Україна 80+”, створена з метою збільшення тривалості життя. “Для мене це окремий напрямок діяльності. Я не можу приділяти йому стільки уваги, стільки хотілося б. Але володію всіма інструментами щодо збільшення тривалості життя”, – запевнила голова комітету ВР.

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За словами пані богомолець, реформа системи охорони здоров’я у кращому випадку вплине на продовження життя українців максимум на 15%. “А наша статистика виривається з усієї європейської спільноти. Бо від інфарктів та інсультів не помирають у ЄС.

Чому ж у нас так? Гіпертонія своєчасно не діагностується, бракує елементарного рівня культури, щоб людина знала, що коли у неї підвищений тиск – треба приймати таблетки від нього. Бракує препаратів, бракує грошей на ці препарати, нема доступності до елементарного сімейного лікаря”, – пояснює гостя програми.

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