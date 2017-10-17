В Україні призначили початок першого конкурсу на 4G-ліцензію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), в першій декаді листопада 2017 року має намір оголосити тендер по отриманню ліцензій на надання послуг зв’язку стандарту 4G в діапазоні 2600 МГц.

При цьому НКРЗІ також підкреслює готовність паралельно почати процес підготовки до 4G тендеру в діапазоні 1800 МГц при оперативному прийнятті необхідних для цього рішень користувачами радіочастотного ресурсу, повідомляє Zaxid.net.

Про свою готовність до запуску 4G оператори заявляли ще в квітні 2017 року. 4 липня уряд схвалив умови запровадження 4G в Україні. У березні голова НКРЗІ Олександр Животовський повідомив, що на конкурс буде виставлено чотири або п’ять лотів.