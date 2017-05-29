В Україні надрукували банкноту в тисячу гривень

В Україні банкнотна фабрика надрукувала купюру номіналом одна тисяча гривень.

Про це повідомляє “УНН” з посиланням на джерело в Нацбанку.

Нову банкноту незабаром представлять громадськості, приурочивши, швидше за все, до якогось свята.

Співрозмовник агентства уточнив, що було кілька варіантів оформлення банкноти, але він не знає точно, який саме варіант був затверджений. За його припущенням, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський.

Зазначимо, коли в 2016 році анонсувався випуск купюри номіналом в тисячу гривень, тоді передбачалося, що на ній буде зображений письменник Пантелеймон Куліш.