В Україні набув чинності закон про приватизацію державного та комунального майна

В Україні набув чинності закон № 2269-VIII “Про приватизацію державного та комунального майна”.
6 березня документ опублікували в парламентському виданні “Голос України”, повідомляє “Слово і Діло”.
Закон містить перелік об’єктів, що не підлягають приватизації – зокрема, військове майно, майно медустанов, надра, корисні копалини, води, ліси, ядерні матеріали та установки, метро, державні реєстри, майно Національної громадської телерадіокомпанії України (НСТУ) та інше. Верховна Рада за поданням Кабміну повинна затвердити перелік об’єктів, що не підлягають приватизації.
При цьому об’єкти соціально-культурного призначення можна приватизувати тільки за умови збереження виду діяльності. Перепрофілювати можна лише об’єкти, які не працюють понад три роки і знаходяться в аварійному стані – але тільки не спортивні заклади, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди, лікувальні та лікувально-профілактичні заклади.
Законопроект передбачає спрощення градації об’єктів приватизації – залишається тільки велика і мала. Вартість об’єктів великої приватизації (згідно з даними фінзвітності за останній рік) становить понад 250 млн грн. У документі також детально прописано, які об’єкти відносять до малої приватизації; якщо коротко – все, що не увійшло до великої.
Об’єкти малої приватизації продаватимуть виключно на електронних аукціонах. Порядок їх проведення та інші деталі затвердить Кабмін. Порядок і умови продажу об’єктів великої приватизації держвласності також затвердить Кабмін. Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, зможуть встановлювати місцеві ради.
Документом передбачено, хто має право бути покупцем, а хто – ні. Зокрема, купувати державні та комунальні підприємства не можуть: потенційні покупці, зареєстровані в офшорних зонах, з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100%), Росія; юрособи, в яких вона бере участь або підконтрольні їм особи; резиденти РФ; юридичні особи, інформація про бенефіциарних власників яких не розкрита; фіз- або юрособи, які перебувають під санкціями, а також пов’язані з ними.
Контролювати дотримання законодавства при приватизації буде Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації, яку повинні створити.
Відповідно до закону, оскаржити продаж об’єкту великої приватизації можна буде протягом 3 років. Протягом 3 місяців можна буде звернутися до суду з позовом про відмову в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації об’єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації. Протягом місяця з дня оприлюднення результатів аукціону можна оскаржити рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону.
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