В Україні можуть з’явитися штрафи за несплату комунальних послуг

В Україні шукають способи мотивувати населення оплачувати зростаючі борги за оплату послуг ЖКГ.

Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу за послуги ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день протермінування.

Рівень оплати українцями послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п’ятирічну “розстрочку” на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла, – пише Твоє місто з посиланням на DT.UA.

Влада вигадує різноманітні способи мотивувати громадян оплачувати борги: від мирної, але неефективної реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників. Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників.