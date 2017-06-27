В пожежі на Прикарпатті мало не згоріли четверо дітей

У селі Пужники на Тлумаччині о 02.42 виникла пожежа в кімнаті дерев’яного житлового будинку 44-річної мешканки.
Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метра.
Пожежа сталася сьогодні вночі. Ще до приїзду рятувальників із будинку були виведені на свіже повітря четверо дітей віком 13, 6, 5, та 1 років, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.
По приїзді до місця події з’ясувалося, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового дерев’яного житлового будинку. Завдяки злагодженим та професійним діям працівників пожежно-рятувальної служби пожежу ліквідували.
До Тлумацької центральної районної лікарні для медичного огляду доставлено 4 дітей. Після медичного огляду для дообстеження потерпілих відправлено до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.
До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.