В пожежі на Прикарпатті мало не згоріли четверо дітей

Пожежа сталася сьогодні вночі. Ще до приїзду рятувальників із будинку були виведені на свіже повітря четверо дітей віком 13, 6, 5, та 1 років, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

По приїзді до місця події з’ясувалося, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового дерев’яного житлового будинку. Завдяки злагодженим та професійним діям працівників пожежно-рятувальної служби пожежу ліквідували.

До Тлумацької центральної районної лікарні для медичного огляду доставлено 4 дітей. Після медичного огляду для дообстеження потерпілих відправлено до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.