В озері на Прикарпатті втопився 54-річний чоловік

Трагедія сталася вчора, 24 липня, близько 16.00 год. у Серафинцях Городенківського району.

У місцевому озері під час відпочинку втопився 54-річний місцевий мешканець, повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Тіло загиблого піднято на берег місцевим населенням.

Нагадаємо, напередодні на Городенківщині втопився 28-річний прикарпатець.

Того ж дня водолази обстежили 8000 м кв. Дністра, але тіло не виявили. О 20.56 пошуки припинили та відновили наступного дня. Об 11.50 год. тіло потопельника витягли на берег.



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