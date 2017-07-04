В Отинії завершили ремонт дороги. ФОТО

Роботи з укладання двошарового асфальтного покриття на вулиці Січових Стрільців в Отинії завершено.

Про це у Фейсбук повідомив депутат облради Олександр Левицький, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Вітаю всіх, для кого служитиме ця дорога. Дякуймо Богу, що допоміг нам у цьому.

Попереду асфальтування автостоянки напроти будинку культури в Отинії і прибудинкова територія по вулиці Свободи, 1.

Далі Струпків, Лісний Хлібичин, Голосків, Виноград – Ворона, Отинія – Закрівці, Коршів-Черемхів-Жукотин”, – написав депутат.