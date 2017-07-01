В ногу з часом: більше тисячі прикарпатців отримують інформацію про стан рахунку за електроенергію через Viber

В ногу з часом: більше тисячі прикарпатців отримують інформацію про стан рахунку...

Viber-сповіщення від обленерго набуває популярності -більше 1000 споживачів уже отримують актуальну інформацію від обленерго на свій телефон.

Три місяці тому АТ “Прикарпаттяобленерго” запропонувало своїм клієнтам нову послугу – розсилку інформаційних повідомлень через Viber.

Споживачі відреагували миттєво: уже за перший місяць заявки на реєстрацію подали 455 осіб. На сьогодні, послугою скористались 1074 особи, що свідчить про зручність, доцільність та ефективність сервісу, і головне, про зацікавленість з боку користувачів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сайт “Прикарпаттяобленерго”.

Такі сповіщення є зручними в першу чергу тому, що користувачі оперативно отримують інформацію, незалежно від того в Україні вони знаходяться, чи за кордоном.

Нагадуємо, енергокомпанія за допомогою таких повідомлень інформує про стан розрахунків, планові та масові аварійні вимкнення електропостачання.

Для отримання повідомлень достатньо заповнити онлайн-форму на сторінці компанії у Facebook або на сайті компанії oe.if.ua, вказавши свої дані, номер особового рахунку та мобільний, і через 5 днів з моменту реєстрації на номер клієнта починають приходити актуальні сповіщення.

Лінк для переходу на сторінку реєстрації: https://goo.gl/G91z1H.