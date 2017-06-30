У Музеї історії міста відбувся День відкритих дверей з нагоди 110-річчя Шухевича

Сьогодні у музеї національно-визвольної боротьби (експозиційний відділ Музею історії міста Коломиї) відбувся День відкритих дверей з нагоди 110-річчя від дня народження Романа Шухевича.

Про це повідомив директор музею Михайло Арсак на своїй сторінці в мережі Фейсбуці.

“Квіти до меморіальної дошки Романові Шухевичу на будинку Музею історії міста Коломиї поклали співробітники музею, учасники урочистостей. Приємно, що в цьому заході взяла участь наймолодша відвідувачка музею киянка Софійка разом з бабусею Мирославою Кочержук.

Перед демонстрацією фільму про Романа Шухевича науковий співробітник музею Олеся Фільварок розповіла присутнім цікаві штрихи з життя Романа Шухевича. Всі відвідувачі музею мали змогу ознайомитись з експозицією Коломийського музею національно-визвольної боротьби”, – написав Михайло Арсак.

Читайте також: У мережу виклали відео-розповідь про Музей Гуцульщини у Коломиї. ВІДЕО