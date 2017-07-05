В коломийський собор привезуть нерукотворний образ Божої Матері “Призри на Смирення”

В рамках святкування хрещення Русі за благословенням Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України з 16 по 21 липня на Прикарпатті перебуватиме чудотворна ікона Божої Матері “Призри на Смирення”.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” із посиланням на paralleli.if.ua.

Стародавній образ “Призри на смирення” не зберігся до сьогодні. Однак один зі списків стародавньої ікони у Київському Свято-Введенському чоловічому монастирі у серпні 1993 року неймовірним чином відбився на склі.

Цікаво те, що скло не торкалося ікони. Згодом вчені проаналізували це явище і дійшли висновку, що зображення нерукотворне.

Від 22 листопада 1995 року образ Божої Матері “Призри на смирення” визнали чудотворним.

Святиня побуває у різних куточках Івано-Франківської єпархії УПЦ:

16-17 липня – кафедральний собор Різдва Христового (м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 2)

17-18 липня – Спасо-Преображенський храм (м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола,6)

18-19 липня – Анно-Зачатіївський храм (смт. Верховина, вул. Жаб’євська, 59)

19-20 липня – Миколаєво-Успенський собор (м. Коломия, бул. Л. Українки, 2)

20-21 липня – храм на честь ікони Божої Матері “Всецариця” (с. Ценява, Коломийський р-н, вул. Українська, 103).

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