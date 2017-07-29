В Карпатах запустили перший в Україні потяг з ретро-паровозом. ФОТО

Вчора у селі Шаланки Виноградівського району на Закарпатті відбувся пілотний запуск першого в Україні туристичного потягу вузькоколійною залізницею, повідомляє кореспондент УНН.

Курсуватиме потяг з ретро-паровозом Боржавською вузькоколійкою.

“Ідея цього проекту народилася багато років тому. Ми вважаємо, що в рамках євроінтеграції це чудова ідея, адже у Німеччині, Австрії, Швейцарії й інший країнах Європи є багато вузькоколійок, які приваблюють величезну кількість туристів. Так, найбільша вузькоколійна залізниця у Німеччині щороку перевозить близько 1,1 мільйона туристів. У цілому, це перший в Україні туристичний потяг на вузькоколійній залізниці. Більше того, він перший і серед країн СНД”, – розповів УНН радник міністра інфраструктури України Себастіан Тролле, який був присутній на запуску пілотного рейсу.

Родзинкою заходу став ретро-паровоз, який спеціально транспортували на Закарпаття з м. Гайворон (Кіровоградщина).

Легендарний локомотив ГР-280 1950 року випуску (Німеччина), що став героєм кількох кінострічок, протягом літа курсуватиме Боржавською вузькоколійною залізницею. Разом із паровозом приїхала і команда машиністів із Гайворона на чолі з Омеляном Свидруком.

“Я керую цим ретро-паровозом з 1995 року. Свого часу пройшов спеціальні курси, маю посвідчення. Воно завжди зі мною. По суті пальним для цього локомотива є вугілля. Всі механізми паровоза справні, але через поважний вік потребують постійної уваги і догляду. З командою машиністів ми відновили цей паровоз, тримаємо його у робочому стані вже багато років…”, – зазначив О. Свидрук.

“У п′ятницю та суботу цей паровоз і рухомий склад курсуватимуть як туристичний потяг. Стартуватиме рейс із закарпатського міста Виноградів. Перші пасажири поїдуть вузькоколійкою вже наступної п′ятниці, 4 серпня. Власники садиб та готелів зможуть організувати логістику своїм гостям, аби вони змогли побачити і скористатися цим унікальним туристичним транспортом… Таких паровозів, як у цьому потязі, на ходу в Україні одиниці. Більшість з них вже давно стоять на постаментах у вигляді пам′ятників. Їхня слабкість – це котел. Якщо він має дефект, то може вибухнути і наробити лиха. Цей паровоз справний. Його оглядали фахівці. Ще один є у Чернівцях – справний, але на постаменті. Ми шукаємо такі ретро-паровози, бо маємо ще дитячу вузькоколійку в Ужгороді, де хотілося б поставити такий старовинний локомотив…”, – розповів кореспонденту УНН голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

У курсуванні вузькоколійкою потягу зацікавлені не лише туристи, але й місцеві мешканці двох районів Закарпатської області. За словами жителів с. Шаланки, їм дуже важливо, аби потяг їздив регулярно, адже це найкомфортніший транспорт для того, аби дістатися на роботу чи на навчання у сусідні населені пункти. У свою чергу, Г. Москаль запевнив, що регулярні рейси вузькоколійкою відновлять.

“Потяг ходитиме для місцевих мешканців щодня, окрім п′ятниці та суботи, коли возитиме туристів. Це будуть щоденні повноцінні рейси – по два на добу від Виноградова до Хмільника, а коли упорядкують колію, то й до Іршави”, – наголосив голова Закарпатської ОДА. Наразі вартість проїзду ще не визначена, але, за словами місцевих мешканців, протягом останнього часу ця сума коливалася у межах 5-6 гривень за поїздку.

Боржавська вузькоколійка має загальну протяжність у 97 кілометрів, у її складі 87 мостів через гірські ріки і потічки. Пілотний маршрут матиме 35 кілометрів мальовничими місцями Закарпаття. Введений в експлуатацію туристичний потяг має допомогти з′ясувати попит серед туристів та місцевого населення. У подальших планах, за словами С. Тролле, зробити рейси щоденними під час канікул.

“Наш проект підтримує профільна швейцарська організація. Наразі є ідея і певні домовленості про подарунок від Швейцарії у вигляді ретро-вагонів для закарпатської вузькоколійки. Ці старовинні вагони у чудовому стані… За домовленостями, до травня 2018 року вагони вже мають бути тут…”, – додав С. Тролле.

Транспортування на Закарпаття ретро-паровоза, ремонт пасажирських вагонів, упорядкування колії, залізничного переїзду, прилеглої території та будівництво міні-вокзалу взяла на себе “Львівська залізниця”.

Вже за тиждень, 4 серпня, о 12.00 з міста Виноградів туристичний потяг вирушить у свій перший рейс, а за два тижні залізничники обіцяють розширити маршрут.