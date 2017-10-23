В Карпатах планують створити центр реабілітації АТОвців

Підсумки двох великих проектів із реабілітації бійців АТО підбили організатори благодійного фонду “Творча криївка” в Івано-Франківську.
У вересні учасники АТО із сім ’ями їхали на море, а у жовтні – відпочивали у горах, повідомила керівник проекту Віталіна Маслова, йдеться на сайті 0342.ua.
Івано-Франківськ допомагав організувати реабілітацію родин загиблих і зниклих безвісти АТОвців. Місто і надалі фінансуватиме такі проекти, пообіцяв міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
“Міська рада не залишиться осторонь жодної ініціативи, покликаної допомогти ветеранам та їхнім родинам. Головне озвучити нам ці ідеї і спільно будемо шукати можливості їх реалізації “, написав мер Івано-Франківська у Facebook.
Водночас, волонтери анонсували подальше впровадження амбітних проекторів, як, наприклад, створення реабілітаційного центру у Бережниці Верховинського району, що на Прикарпатті. Саме цим проектом займався загиблий Валентин Гонтар, чоловік Віталіни Маслової та співорганізатор проекту “Творча криївка”.
“У бійців наразі немає такого місця, дому, куди можна було б прийти в будь-який час. Сподіваємось, це стане реальністю. Коли ми всі разом готуємо їжу на кухні, то створюється особлива сімейна атмосфера”, – повідомила Віталіна Маслова.