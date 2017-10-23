В Карпатах планують створити центр реабілітації АТОвців

Підсумки двох великих проектів із реабілітації бійців АТО підбили організатори благодійного фонду “Творча криївка” в Івано-Франківську.

У вересні учасники АТО із сім ’ями їхали на море, а у жовтні – відпочивали у горах, повідомила керівник проекту Віталіна Маслова, йдеться на сайті 0342.ua.

Івано-Франківськ допомагав організувати реабілітацію родин загиблих і зниклих безвісти АТОвців. Місто і надалі фінансуватиме такі проекти, пообіцяв міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.