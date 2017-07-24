В Івано-Франківську відбудеться національний профорієнтаційний проект “Місто професій”

29 липня о 12.00 годині в Івано-Франківську, парк імені Шевченка, відбудеться національний проект “Місто професій”.

Стартує четвертий сезон наймасштабнішого національного профорієнтаційного проекту в Україні!

Діти на вході до імпровізованого містечка отримають паспорт та матимуть можливість влаштуватись на роботу, опанувавши понад ста професій. Сумлінні та старанні юні “працівники” отримують заробітну плату за виконану роботу, витратити яку вони мають змогу в крамниці солодощів та подарунків. Вік учасників від 2 до 17 років.

В 2016 році в проекті взяло участь понад 350 000 дітей в 25 містах України!

Посилання на подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/146653049240650/

Участь у заході безкоштовна

Вхід дорослим тільки в супроводі дітей!