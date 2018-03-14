В Івано-Франківську презентували комікс “Кіборги”

Сьогодні, 14 березня, у книгарні “Є” пройшла презентація коміксу “Кіборги Початок 250614”.

Про подвиг захисників донецького аеропорту знято вже легендарний фільм та написано книгу, а кіборг з позивним “Воха” та волонтерка Юлія з ГО “Вірні традиціям” розказали про комікси, написані зі спогадів самих кіборгів, інформує Репортер.

“Кожен з нас може змінити майбутнє. Це показав Майдан і показала війна. Коли почали захоплювати Схід – наше військо було слабким і малим, в інших країнах про нього говорили як про щось, чого не існує”– розповіла волонтерка. – Підрозділи спецназу були першими, на чиї плечі впав захист територій”.

Після Євро 2012 донецький аеропорт був стратегічним об’єктом з найкращою в Україні злітною смугою, де могли б приземлятись військові літаки. Вояки, які туди потрапили, розуміли, що аеропорт не можна віддати, будь-якою ціною.

“В той час, коли у термінали зайшов ворог – в Україні обирали президента. Нікому не було справи до сходу, момент був дуже вдалим для ворога” – каже Юлія.

Жодна армія світу не може похвалитись таким взірцем військової підготовки. Американські військові називають перші чотири дні найкращою у світі спецоперацією. З боку ворога було сотні вбитих, з нашого – нікого.

“На озброєнні було все радянське, ми були одягнені у футболки” – розповідав присутнім про дні, проведені у аеропорту герой коміксів кіборг Володимир “Воха”.