В Івано-Франківську оголосили конкурс на посаду головного лікаря перинатального центру

Виконком Івано-Франківської міської ради оголошує про прийом документів на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр” – робота на умовах контракту.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє КУРС.
Перелік документів, які мають бути подані кандидатом на посаду керівника:
– заява на ім’я міського голови про розгляд відповідної особи як кандидата на посаду керівника за підписом самого кандидата;
– фотокартка (4*6 см) 1 шт. кандидата на посаду керівника;
– особовий листок з обліку кадрів кандидата на посаду керівника;
– копія диплома про вищу освіту кандидата на посаду керівника;
– копія паспорта кандидата на посаду керівника;
– копія трудової книжки;
– копії документів, що підтверджують відповідність кандидата на посаду керівника кваліфікаційним вимогам до посади (сертифікати, посвідчення про присвоєння кваліфікаційних категорій, тощо).
Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду головного лікаря:
– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;
– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією / стажуванням за спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я”;
– рівень кваліфікації – вища або перша категорія;
– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
– стаж роботи за фахом не менше 7-10 років.
Документи приймаються до 2 грудня 2017 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, кабінет 320, відділ кадрів міської ради.
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