В Івано-Франківську оголосили конкурс на посаду головного лікаря перинатального центру

Виконком Івано-Франківської міської ради оголошує про прийом документів на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр” – робота на умовах контракту.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє КУРС.



Перелік документів, які мають бути подані кандидатом на посаду керівника:

– заява на ім’я міського голови про розгляд відповідної особи як кандидата на посаду керівника за підписом самого кандидата;

– фотокартка (4*6 см) 1 шт. кандидата на посаду керівника;

– особовий листок з обліку кадрів кандидата на посаду керівника;

– копія диплома про вищу освіту кандидата на посаду керівника;

– копія паспорта кандидата на посаду керівника;

– копія трудової книжки;

– копії документів, що підтверджують відповідність кандидата на посаду керівника кваліфікаційним вимогам до посади (сертифікати, посвідчення про присвоєння кваліфікаційних категорій, тощо).

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду головного лікаря:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією / стажуванням за спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я”;

– рівень кваліфікації – вища або перша категорія;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом не менше 7-10 років.

Документи приймаються до 2 грудня 2017 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, кабінет 320, відділ кадрів міської ради.

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