В Італії знайшли мертвою перекладачку з України

В Італії, у горах провінції Тревізо, виявили тіло 43-річної перекладачки з України Софії Мельник зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє ТСН, інформує Дзеркало Коломиї.

За даними ЗМІ, українка зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.

Слідчі підозрюють, що він убив жінку з ревнощів, а потім убив і себе. На тілі загиблої – численні синці та подряпини.

Поліцейські припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули з обриву, а травми вона могла отримати при падінні.

Раніше йшлося, що 19-річну українку, яку кілька днів розшукували в Італії, знайшли мертвою.