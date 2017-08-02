В Італії трагічно загинула 23-річна прикарпатка. ФОТО

В Італії у мотoрoшній авaрії загинула 23-річна прикарпатка Юлія Колотило.

Про це пише Фіртка з посиланням на prosvit.net.ua.

Як повідомляють італійські ЗМІ, керуючи автомобілем “Opel Tigra”, дівчина заснула та врiзалась у бетонну огорожу.

У результаті ДTП дівчина загuнула на місці. Юлія Колотило була родом з Івано-Франківської області, закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Останні роки дівчина жила в Італії.

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