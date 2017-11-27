Уряд заборонив водіям-початківцям їздити зі швидкістю понад 70 км/год

В Україні тепер перше водійське посвідчення буде видаватися терміном на два роки із забороною перевищувати швидкість 70 км/ год, йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Згідно з документом, посвідчення водія, видане перший раз, буде дійсне протягом 2 років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом, тобто із забороною перевищувати швидкість понад 70 км/год, пише zaxid.net.

Також в документі йдеться, що після закінчення дії обмін вперше виданого посвідчення водія буде здійснюватися без складання іспитів , але за умови, що упродовж двох років водій порушив правила дорожнього руху не більше двох разів. При цьому в постанові не уточнено, на який період буде дійсним нове посвідчення.

В постанові зазначено, що повернення водійського посвідчення громадянам, які отримали його вперше і позбавленні права керування транспортними засобами, не здійснюється. В цьому випадку водіям доведеться заново проходити позачерговий медичний огляд і складати теоретичні та практичні іспити в сервісному центрі МВС.