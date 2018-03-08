Уляна Супрун попросила не вітати її з 8 березня і назвала причини

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що не святкує 8 березня, тому й попередила, щоб її не вітали у цей день та не приносили подарунків. Вона також назвала причини такого рішення.

Уляна Супрун заявила, що не вважає 8 березня чи будь-яке інше свято приводом вітати жінку з тим, що вона є жінкою, пише Радіо Максимум.

“А якщо в такий спосіб ви хочете підтримати мої, як жінки, права та свободи – квіти та особливий день для цього також не потрібні”, – наголосила Супрун.

Боротьба проти гендерної дискримінації – важливий і відповідальний процес, котрий необхідно підтримувати не подарунками раз на рік, а активною громадянською позицією. Якщо знаєте про випадки насильства чи дискримінації над жінками – підтримуйте цих жінок! – заявила міністр.

“Зараз ЮНЕСКО та Вікіпедія запустили кампанію #Wiki4Women. Вона направлена на ширше представлення жінок в інформаційному середовищі. До прикладу, з 25 тисяч статей, які публікуються у Вікіпедії щодня, лише 17% про жінок. Організатори кампанії заохочують більше писати про досягнення та внесок жінок на сторінках Вікіпедії. Це добрий приклад реальної користі, яку може зробити кожен, заради захисту прав жінок. А квіти нехай ще поростуть“, – звернулася Уляна Супрун.

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