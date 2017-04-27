“Укрзалізниця” розділиться на 5 компаній

Державне акціонерне товариство “Укрзалізниця” впродовж поточного і наступного року планує розділитись на 5 компаній.
Про це голова правління держтовариства Войцех Балчун заявив під час представлення Стратегії модернізації ПАТ “Укрзалізниця” 2017-2021 років, інформує прес-служба компанії.
Стратегією розвитку передбачено продовження процесу реформування галузі шляхом побудови вертикально інтегрованої структури.
Зокрема, будуть створені компанії за напрямками діяльності, а не за регіональним принципом, як було раніше.
“Бізнес-модель ПАТ “Укрзалізниця” буде побудована на п’яти бізнес-вертикалях: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. Упродовж поточного та наступного років будуть створені всі компанії за сегментами ринку”, – зазначається в повідомленні.
Окрім того, у вантажному секторі, крім традиційних перевезень будуть створені окремі компанії термінальних послуг, логістики, інтермодальних перевезень.
Щодо пасажирського сектору, то у 2018 році планується створити шість регіональних компаній з приміських перевезень та вокзальна компанія.
Щодо тягового рухомого складу – буде створена окрема компанія, оператор тяги.
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Нові ЖД п’ять компаній , це зайве ! – Робочі місця, виділеня зарплат, як завжди не малі , хабарництво зросте………… Я , зрозуміла , що це все робиться для розмноження здирниства з народа і Украіни ! Шукають тепленького місця і легкого хліба !