Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів на новорічні свята

ПАТ “Укрзалізниця” призначила 7 додаткових поїздів на 47 рейсів у популярних напрямках на новорічні свята та Різдво. Зокрема, це поїзди на Південь та Захід України.

Про це повідомляє пес-служба компанії.

Так, напередодні та у свята додаткові поїзди курсуватимуть у такі дні:

№ 191/192 Київ – Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5,7 січня). № 197/198 Київ – Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5,6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5,7 січня). № 177/177 Київ – Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 та 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня). № 223/224 Київ – Одеса (з Києва 30 та 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня). № 179/179 Київ – Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня). № 63/64 Дніпро – Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5,7 січня). № 258/258 Одеса-Львів (з Одеси 22-30 грудня та 1-5,7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).

Також з введення нового графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рік (10 грудня 2017 року) розпочнуть курсування наступні нові поїзди: № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка; № 7/8 Одеса – Харків; № 26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль та № 46/45 Ужгород – Лисичанськ.

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