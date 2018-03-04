Укрзалізниця призначила 16 додаткових поїздів на березень

На березень призначено 16 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”.



Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.

Поїзд № 224/223 Одеса – Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 та прибуття до Києва о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 та прибуватиме в Одесу о 17:58.

Поїзд № 258/257 Одеса – Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 та прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45.

Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня – у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 06:06, прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд вирушить о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.

Поїзд № 152/151 Київ – Херсон здійсніть рейси 8 березня. Він вирушить з Києва о 08:15, прибуде до Херсона о 18:30. З Херсона поїзд вирушить о 09:33, прибуде до Києва 19:33.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 та прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 та прибуде до Києва о 21:36.

Поїзд № 179 Дніпро – Київ – рейси 8 та 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 та прибуде до Дніпра о 17:59. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 та прибуття о 22:21.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 та прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50 та прибуття о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода та 8 й 11 березня – зворотно.

Поїзд № 235 Харків – Ужгород вирушатиме з Харкова 7 та 10 березня о 10:27 та прибуватиме наступного дня об 11:50. Зворотно вирушатиме 8 й 11 березня о 18:00 та прибуватиме до Харкова наступного дня о 19:37.

Поїзд № 246 Одеса – Чернівці вирушить з Одеси 9 березня о 16:44, прибуде до Чернівців о 10:02. Зворотно 10 березня відправиться о 15:37, прибуде до Одеси о 10:02.

Поїзд № 270/269 Одеса – Харків вирушатиме з Одеси 6 й 11 березня о 19:22, прибуватиме до Харкова наступного дня о 11:03. Зворотно відправлення 7 та 12 березня о 20:55, прибуття до Одеси о 13:54.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35 та прибуття до Дніпра о 05:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23.

Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців поїзд відправиться о 18:10 та прибуде до столиці о 10:28.

Поїзд № 202/201 Жмеринка – Київ вирушить 7 березня з Жмеринки о 10:33 та прибуде до Києва о 14:48. А 12 березня поїзд вирушить з Києва о 15:29 та прибуде до Жмеринки о 19:25.

Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ вирушить 7 березня з Хмельницького о 09:10 та прибуде до Києва о 15:32. 12 березня поїзд вирушить з Києва о 16:13, прибуде до Хмельницького о 22:40.

Також у додаткові рейси вирушать наступні швидкісні поїзди:

– № 787/788 Харків – Костянтинівка – 7 та 8 березня відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 та прибуття о 09:50.

– № 747 Київ – Тернопіль вирушить з Києва 5 та 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 та 25 березня відправлення з Тернополя о 04:04 та прибуття до Києва о 10:01.

– № 720/719 Київ – Харків відправиться з Києва 13 березня о 18:33 та прибуде до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 14 березня о 05:48 та прибуде до Києва о 11:07.

Укрзалізниця просить пасажирів заздалегідь планувати подорожі та купувати квитки. Зробити це можна у квиткових касах та онлайн. Нагадуємо, що нещодавно Укрзалізниця запровадила нову зручну послугу – пошук квитків з пересадкою.