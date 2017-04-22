“Укрзалізниця” планує суттєво підвищити тарифи з 1 червня

В ПАТ “Укрзалізниця” очікують отримати додаткові 7 млрд грн від підвищення тарифів, яке, згідно з фінпланом підприємства, має розпочатися 1 червня.

Про це розповів член правління “Укрзалізниці” Іренеуш Василевський, інформує “Дзеркало Коломиї” з посилання на Espreso.tv.

“Для нас важливо, щоб був прийнятий новий фінплан. І там уже закладене підвищення тарифів з червня. Ми хочемо, щоби воно було в межах 20-25%”, — сказав Василевський.

За його словами, удосконалений фінансовий план буде розглянутий на засіданні членів правління “Укрзалізниці” наступного тижня.

Василевський зауважив, що підвищення тарифів з 1 червня дасть змогу отримати додатково 7 млрд грн.