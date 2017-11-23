Укртелеком відмовляється від пересилання телеграм

ПАТ “Укртелеком” ухвалив рішення з 1 березня 2018 року припинити надання послуг телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в оголошенні компанії в газеті “Урядовий кур’єр”, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Буде припинено прийом, обробку та передання на доставку телеграм усіх видів і категорій”, – повідомляє найбільший української оператор фіксованого зв’язку.

Як пояснює “Укртелеком”, таке рішення ухвалено у зв’язку зі значним скороченням кількості телеграм, що пов’язано з розвитком електронних каналів комунікації та поширенням використання цифрового підпису. Ще однією причиною відмови від цієї послуги є застаріле обладнання та відсутність його підтримки з боку виробників, зазначив оператор.

У прес-службі “Укртелекому” додали, що послуга передання телеграм швидко втрачає свою популярність, і її надання є збитковим для компанії. Зокрема, якщо у 2015 році було відправлено близько 350 тис. телеграм, то наступного року – 100 тис., а нині – лише близько 10 тис. на квартал.

“Відповідно доходи від послуги щороку вдвічі знижуються, і вони в кілька разів менші за витрати компанії на утримання телеграфу. Телеграфні послуги вже давно є збитковими для “Укртелекому” – це десятки мільйонів гривень на рік”, – наголосили в прес-службі.

У компанії уточнили, що оскільки переважна більшість телеграм надсилається в робочі дні, то з грудня 2017 року протягом трьох місяців змінюється графік їх прийому та доставки: понеділок-субота з 8:00 до 19:00, тоді як неділя і святкові дні будуть вихідними.

“Сподіваємося на розуміння тих небагатьох користувачів послуги й упевнені, що в разі необхідності вони оберуть для себе інший схожий і сучасний канал комунікації, наприклад пропозиції “Укрпошти”, – зазначили в “Укртелекомі”.

Читайте також: В “Укртелекомі” підвищили тарифи на стаціонарний зв’язок.