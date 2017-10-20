Укрпошта знизила тарифи на міжнародні відправлення

Днями повідомлялося, що міжнародні відправлення Укрпошти здорожчають на 43,2%.

Та, як заявив в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський, нові тарифи Укрпошти на універсальні послуги поштового зв’язку, затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), зменшать вартість пересилання посилок в межах України та для ряду основних країн.

“На жаль, у ЗМІ розповсюджується некоректна інформація щодо нових тарифів на універсальні послуги. Хочу заспокоїти клієнтів та повідомити, що зростання вартості міжнародних відправлень на 43% не відбувається, а у більшості груп відправлень тарифи навіть знижені”, – сказав Смілянський.

Перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський розповів, що вартість відправлень посилок від 3 кг була неконкурентна і завелика. За його словами, дешевшими стане проста внутрішня письмова кореспонденція, посилки вагою понад 3 кг як в межах області, так і в межах України за рахунок зменшення доплати за 1 кг. Для тих, хто пересилає міжнародні посилки вагою до 10 кг, наприклад, у США, Австралію, Китай, тариф також знижено в найпопулярнішій вазі від 6 до 10 кг.

Раніше йшлося, що У Коломиї “Укрпошта” пропонує найвищі тарифи за посилки.