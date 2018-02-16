Українців у Польщі питатимуть про Бандеру та УПА

Громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на постійне проживання у Польщі, запитують про їхнє ставлення до Степана Бандери та УПА.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RP.pl

Як відомо, право на отримання посвідки на проживання дає, серед іншого, карта поляка – документ, який засвідчує польське коріння заявника, або представлення доказів наявності польских коренів. Саме для тих, хто подається на отримання посвідки на постійне проживання, не маючи карти поляка, діють нові правила.

Якщо аплікант вагається або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється. Повідомляється, що таку інформацію підтвердила лідерка організації “Євромайдан Варшава” Наталія Панченко. За словами Панченко, таким чином створюються можливості для маніпуляцій та зловживань зі сторони посадових осіб, які аналізують відповідь заявника.

“Люди мають документи, що підтверджують їх походження, однак якщо вони недостатньо рішучі у своїй відповіді щодо Бандери – то тоді до побачення, Польща”, – розповіла вона.

Повідомляється, що один заявник отримав відмову, хоча його діди та батько мали польське громадянство.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до діяльності ОУН-УПА, він відповів: “А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв’язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав”.

Інше питання стосувалося трагедії на Волині. “Я чув, та чув, що недавно вийшов фільм. Але там були замішані московити, то дійсно невідомо, хто і що зробив… Багато людей загинуло, це тільки відомо”.

В адміністрації Мазовецького воєводства пояснили, що така відповідь означає, що громадянин України знає про діяльність ОУН/УПА, однак він не хоче сказати нічого поганого про організацію, яка вважається героїчною в Україні, та яка призвела до трагедії у польській історії.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам’яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.