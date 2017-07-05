Українці створили футболку-кардіограф, яка допомагає вберегтися від серцево-судинних захворювань. ВІДЕО

Диво-футболка, якою зацікавилися у світі, навіть у Північній Америці та Азії. А створили одежину українці.

Це персональний кардіограф, який дозволить безпечно та правильно займатися спортом. А головне – вберегтися від серцево-судинних захворювань.

Ці недуги є основною причиною смертей в Україні.

Як виглядає і працює кардіофутболка Heart In, бачили журналісти РАІ.

Звичайна синя футболка. Легка, переться в машинці-автоматі. Проте диво-властивості виявляються, коли її одягаєш.

Тренер Вадим і його команда маленьких футболістів допоможе нам протестувати цю одежину.