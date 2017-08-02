Українці отримають чотири вихідні поспіль на День Незалежності

Українці матимуть відразу чотири вихідні на свято державної Незалежності. Таке рішення схвалив уряд.

Окрім власне свята, 24 серпня, яке припадає на четвер, та двох вихідних у суботу та неділю, днем відпочинку стане також і п’ятниця, 25 серпня. Щоправда, відпрацювати її доведеться напередодні свят – у суботу, 19 серпня, повідомляє ТСН.

Так само змінюватися буде і робота банківських установ. Дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з п’ятниці, 25 серпня, на суботу, 19 серпня. Банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити у ці дні безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів.

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