Українці отримали найбільше дозволів на проживання в Євросоюзі

За минулий рік українці отримали найбільше нових дозволів на проживання в країнах ЄС – 589 тисяч, тобто 17,6% від загальної кількості.

Про це йдеться в звіті агенства Євростат, пише Радіо Максимум.

Згідно із даними, українці випередили сирійців, які у 2016 році отримали 348 тисяч (10.4 %) нових дозволів на проживання в країнах ЄС.

За ними йдуть громадяни США (251 тисяча або 7.5%), Індії (198 тисяч або 5.9%), Китаю (196 тисяч або 5.8%) та Марокко (101 тисяча або 3.0%). Повідомляється, що близько половини (50,1%) всіх нових дозволів на проживання, виданих країнами ЄС у 2016 році, було видано громадянам цих шести країн. Більше чотирьох п’ятих (487 тис. Або 82,7%) всіх українців, які отримали дозвіл на проживання в ЄС у 2016 році, отримали свій дозвіл з причини, пов’язаної з зайнятістю.

Польща була основним пунктом призначення для українців, які шукали вид на проживання (87,0% всіх українців, які отримали дозвіл на перебування в ЄС у 2016 році). Далі за кількістю громадян, які отримали дозвіл в зв’язку з роботою йдуть громадяни Індії та США. Тим часом, громадяни Марокко, Індії та Сирії були найбільшими групами, які отримали дозволи на проживання через причини, пов’язані з сім’єю.

Водночас, китайці, американці та індуси – найбільші групи громадян, які отримали дозволи на проживання для навчання у ЄС.