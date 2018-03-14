Українським спортсменам заборонили брати участь у всіх змаганнях на території Росії, – наказ

Українським спортсменам заборонили брати участь у всіх змаганнях на території Росії, –...

Українським національним збірним офіційно заборонили брати участь у спортивних заходах на території Російської Федерації.

Відповідний наказ підписав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, йдеться на офіційному сайті Міністерства, пише Громадське.

Зазначається, що спортсменам забороняється планувати та проводити навчально-тренувальні збори на території країни-агресора, а також брати участь членам національних збірних команд України з усіх видів спорту в усіх спортивних змаганнях, що проводяться на території РФ.