Українські зірки знялися для спокусливого чоловічого календаря. ФОТО

Один з найвідоміших чоловічих журналів XXL випустив настінний календар на 2018 рік зі спокусливими українськими зірками.

Головною темою календаря стало жіноче тіло. Зйомки для XXL проходили у вересні 2017 року в Туреччині. Автором гарячих фото став Віталій Руденко, інформує Радіо Максимум.

Для календаря XXL 2018 знялися найкрасивіші моделей і зірки України: Олена Омаргалієва, Вікторія з групи “НеАнгели”, DJ Nana, Катерина Кримська, Світлана Тимошевська, Наталія Вальдовська, Даша Селфі, Ганна Родіонова, Дарія Кравець, Єлизавета Ястремська, Ольга Амброскіна. Обкладинку календаря прикрасила ведуча та співачка Регіна Тодоренко.

Дивіться спекотний календар на 2018!

Катерина Кримська

Регіна Тодоренко

NANA

Світлана Тимошевська

Наталя Вальдовська

Вікторія з НеАнгелів

Даша Селфі

Анна Родіонова

Дарія Кравець

Олена Омаргалієва