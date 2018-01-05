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Українські зірки знялися для спокусливого чоловічого календаря. ФОТО

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Один з найвідоміших чоловічих журналів XXL випустив настінний календар на 2018 рік зі спокусливими українськими зірками.

Головною темою календаря стало жіноче тіло. Зйомки для XXL проходили у вересні 2017 року в Туреччині. Автором гарячих фото став Віталій Руденко, інформує Радіо Максимум.

Для календаря XXL 2018 знялися найкрасивіші моделей і зірки України: Олена Омаргалієва, Вікторія з групи “НеАнгели”, DJ Nana, Катерина Кримська, Світлана Тимошевська, Наталія Вальдовська, Даша Селфі, Ганна Родіонова, Дарія Кравець, Єлизавета Ястремська, Ольга Амброскіна. Обкладинку календаря прикрасила ведуча та співачка Регіна Тодоренко.

Дивіться спекотний календар на 2018!

Катерина Кримська - фото 219010

Катерина Кримська
Регіна Тодоренко - фото 219011

Регіна Тодоренко
NANA - фото 219012

NANA
Світлана Тимошевська - фото 219013

Світлана Тимошевська
Наталя Вальдовська - фото 219019

Наталя Вальдовська
Вікторія з НеАнгелів - фото 219014

Вікторія з НеАнгелів
Даша Селфі - фото 219018

Даша Селфі
Анна Родіонова - фото 219021

Анна Родіонова
Дарія Кравець - фото 219015

Дарія Кравець
Олена Омаргалієва - фото 219016

Олена Омаргалієва
Єлизавета Ястремська - фото 219020

Єлизавета Ястремська
Ольга Амброськіна - фото 219017

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