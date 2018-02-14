Українські зірки взяли участь у соціальному проекті Нацполіції. ВІДЕО

Зірки українського шоу-бізу взяли участь у соціальному проекті Нацполіції під назвою “Керуй!” на підтримку безпечної їзди на дорогах.

У 4-хвилинному відео з’являється актриса Ольга Сумська, співак Олександр Пономарьов, телеведучі Олександр Педан та Тимур Мірошниченко і інші.

Автори соціального проекту констатують, що нинішній рік вже встановив страшний рекорд в історії України за кількістю ДТП.

У 2017 році на українських дорогах сталося понад 110 тисяч аварій, в яких загинуло 3008 осіб.

Таким чином українські артисти не стали осторонь цієї проблеми, адже і самі є водіями.

Вони намагаються донести українцям, що життя безцінне, а смерть на дорозі страшна.

І тому варто бути більш уважними та обачними і водіям, і пішоходам.

Нацполіція, запустивши проект “Керуй!” намагається довести до всіх учасників дорожнього руху, що ПДР – це не просто вимоги, це спосіб вберегти життя собі, своїм рідним, близьким та незнайомцям, які опинилися поруч.