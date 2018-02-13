Українські прикордонники розкрили 25 каналів торгівлі людьми протягом минулого року

Протягом 2017 року Держприкордонслужба розкрила 25 міжнародних каналів торгівлі людьми.

Про це повідомив ТСН керівник ДПСУ Петро Цигикал.

“Торгівля людьми – це злочин, за яким ДПСУ проводить низку розшукових і превентивних заходів. Протягом 2017 року ми розкрили 25 каналів торгівлі людьми, затримано близько 600 осіб. Для відпрацювання цих каналів ми проводили спільні операції з польськими та литовськими правоохоронними органами”, – сказав він.

Начастіше злочинці продають людей у сексуальне рабство або для трудової експлуатації.

Цигикал додав, що у справах зазначених каналів торгівлі людьми багатьох українців повернули в Україну.