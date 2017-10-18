Українське село є рекордсменом з народжуваності в Європі

Глиннівська сільська рада Рокитнівського району на Рівненщині – рекордсмен за рівнем народжуваності не лише в Україні, а й у Європі.

Такі дані УНН повідомили в головному територіальному управлінні юстиції в Рівненській області.

У відомстві уточнили, що на території сільради проживає понад 600 багатодітних сімей. Це ті родини, в кого троє і більше діток.

З початку цього року зареєстровано вже 173 новонароджені.

Також у Глинному проживає родина, в якій нещодавно народилася 18-та дитина. Багатодітній мамі – 43 роки, татові – 47.