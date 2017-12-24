Українкам дозволили працювати на “шкідливих” роботах

МОЗ скасувало свій наказ про заборону 450 професій для жінок.

Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ірина Суслова, пише УП.Життя.

Мова іде про наказ №256 про перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

“Фактично він (наказ, – УП) забирав у них свободу вибору й ставив їх в нерівне становище стосовно чоловіків. Скасування наказу мусить стати першим кроком на шляху до недискримінації жінок у трудових відносинах.

Далі – створення безпечних умов праці для усіх людей, незалежно від статі, боротьба із гендерною сегрегацією під час працевлаштування та викорінення сексизму на роботі”, – написала депутатка.

Наказ ухвалили в Україні у 1993 році.

Він забороняв жінкам працювати на ливарних роботах, у сфері металургії, електротехнічного та хімічного виробництва тощо.

Жінка не могла бути машиністом метро, ​​водієм автобусів, пожежним, вони також не могли бути робітниками, які корчують пні чи машиністами бульдозерів та екскаваторів.