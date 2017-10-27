Україні передали ліки від правця і ботулізму

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні вакцини проти правця й ботулізму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, пише Українська правда.

“Україна отримала 150 доз протиботулінічного імуноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця. Ліки європейського виробництва від небезпечних хвороб Міністерству охорони здоров’я передав Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні”, – йдеться у заяві.

Така кількість ліків, які Україна отримала як гуманітарну допомогу, повністю покриє потребу українського населення на наступні шість місяців – запевнили в МОЗ.

“Сироватки зберігаються на спеціалізованому складі ДП “Укрвакцина” Міністерства охорони здоров’я і будуть в найкоротші строки надаватися в разі потреби”, – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, за три місяці в Україні від ботулізму померло 9 осіб.