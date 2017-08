Українець вступив до 10 американських вишів

Випускник Київського фінансово-правового ліцею Георгій Солодко вступив одразу до 10 американських вишів.

Окрім Гарварду, хлопець вступив до університетів Стенфорда, Дартмута, Колумбійського, Північно-Східного, Бостонського, Колгейтського, а також до коледжу Вассара та університетів Вандербільта й Тафтса, пише Gazeta.ua з посиланням на kp.ua.

“В економіці, яка мені подобається, вони сильні і кращі”, – сказав Георгій.

Хлопець розповів, що в Україні є відділення американської Ukraine Global Scholars, яка надає інформацію про навчання у США.

“Їхати до Америки не треба. Все можна зробити за допомогою інтернету і здати іспити в рідному місті“, – поділився Георгій.

Прийом документів до американських університетів починається на 9 місяців раніше, ніж до українських. Дедлайни подачі заявок – до 1 січня. Іспити тривають з грудня по лютий. Результати можна дізнатися вже у квітні.

Георгій обрав Гарвард, тому що цей заклад надав хлопцеві грант на безкоштовне навчання – $300 тис. на 4 роки.

“Я знаю хлопців, які вступили до іноземних вузів, хоча вчилися в невеликих містах – Первомайську, Луцьку. Проблема в тому, що багато учнів навіть не заходять на сайти, багато хто не знає, що компанія Coca-Cola цьогоріч надавала гранти на навчання в Америці. Нашим абітурієнтам просто лінь“, – підсумував Георгій.

Для вступу до американського університету потрібно зареєструватися на Universal College Application – загальній платформі для всіх вузів США. На цьому сайті абітурієнт має заповнити англійською мовою анкету Harvard College Questions for the Common Application або the Universal College Application Harvard supplement.

Також потрібно здати два іспити – профільний і загальне знання шкільних предметів, також написати твір на 1,5 тис. слів. Для цього слід зареєструватися на офіційному сайті іспиту (collegereadiness.collegeboard.org). Необхідно надати сертифікат на знання англійської TOEFL не нижче 97 балів, атестат, рекомендаційний лист зі школи.

За останні декілька років кількість українських студентів, які виїхали за кордон на навчання, зросла до 55-60 тис. осіб. Таку інформацію подає аналітичний центр CEDOS. Серед найпопулярніших країн – Польща, Німеччина, Росія, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Канада й Австрія.

Читайте також: Андрій Гавриш з Коломиї здобуває освіту в університеті у США. ВІДЕО