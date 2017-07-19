Учаснику АТО з Прикарпаття, який важко травмувався на полігоні у Рівному, потрібна допомога

Учаснику АТО з Прикарпаття, який важко травмувався на полігоні у Рівному, потрібна...

Мешканець Івано-Франківщини Степан Стефурак після загибелі сина також пішов на війну, де був поранений, але справжня біда чекала на нього далеко від зони АТО.

На Рівенському полігоні трапилась аварія, перекинувся бронетранспортер. Степан Стефурак зазнав важких ушкоджень.

Він із переломами ребер, кісток тазу та ніг та сильними пошкодженнями всіх внутрішніх органів перебуває у важкому стані в Львівському військовому госпіталі, йдеться у повідомленні Івано-Франківського ОО НВР Правий сектор у Фейсбук.

Чоловіку потрібна допомога для подальшого лікування та реабілітації.