Учасників стрілянини на Прикарпатті взяли під варту

За клопотанням органів досудового розслідування щодо двох підозрюваних застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Нагадаємо, що подія трапилася в кінці серпня 2017 року на літній терасі “Pasage Gartenberg”. Тоді між двома компаніями молодиків сталася бійка, яка завершилася перестрілкою.

Внаслідок чого двоє з учасників конфлікту отримали вогнепальні поранення.

Наразі двох осіб, які застосували зброю, взяли під варту за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, ще один зловмисник перебуває у розшуку.

За вказане правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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