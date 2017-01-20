У Європі відкрився перший підводний музей. ФОТО

10 січня біля берегів острова Лансароте, Канарські острови, відкрився перший в Європі підводний музей Museo Atlántico.

Незвичайний музей розташований на глибині 12-15 метрів на дні океану. Відвідати музей безпосередньо у воді зможуть аквалангісти, а для тих, хто занурюватися під воду не готовий, над виставкою курсуватимуть човни з прозорим дном, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Daily Mail

Музей був спроектований і реалізований британським скульптором Джейсоном Декер Тейлором, який протягом двох років створював шедеври для нестандартної підводної галереї. Всього на океанському дні розмістилося 300 унікальних скульптур, розділених на 12 залів інсталяцій.

Варто зазначити, що раніше Тейлор створював подібні підводні парки в Мексиці та Гренаді. Інсталяція скульптора в Гренаді є першою у світі в своєму роді і внесена до топ-25 чудес світу за версією журналу National Geographic.

Усі експонати нового музею виконані з високоякісного цементу з нейтральним PH-фактором, який не чинить негативного впливу на морську екосистему.