У Яремчі на сесії міськради обговорили виключення Ірени Карпи з комісії через нецензурну лексику

У Яремчі на сесії міськради обговорили виключення Ірени Карпи з комісії через...

Сьогодні, 4 липня, у Яремчі відбулася чергова сесія міської ради.

На засіданні обговорили питання виключення першого секретаря з питань культури посольства України у Франції, письменниці, співачки Ірени Карпи з конкурсної комісії. Депутат міської ради Андрій Стельмащук виніс питання про відсторонення співачки, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Присутні на засіданні депутати зауважили, Ірена Карпа не може бути членом комісії, адже в її творах багато нецензурної лексики. Крім того, її немає на території України.

Ірена Карпа — перший секретар з питань культури посольства у Франції, може бути залучена до складу комісій за окремою згодою. Проте депутати не підтримали питання про виключення письменниці та співачки з комісії — двоє проголосували проти, 14 — утрималися.

Нагадаємо, Ірена Карпа деякий час проживала в Яремче, що на Прикарпатті.