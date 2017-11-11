У Японії у спробі вбивства жінки підозрюють кота-безхатька

Японська поліція не змогла знайти підозрюваних у спробі вбити літню жінку серед людей, тому ймовірним вбивцею назвала кота.

Про це пише Еспресо з посиланням на AFP.

Дочка Маюкуто Мацумото прийшла додому та виявила свою маму, яка стікала кров’ю. На її обличчі було 20 поранень, схожих на сильні подряпини. Поранення, за словами дівчини, були глибокими.

“Коли ми її знайшли, кров вкрила підборіддя, і обличчя просочилося кров’ю. Я не розуміла, що сталося”, – сказала дочка Мацумото.

Слідчі почали розслідування, аби знайти того, хто скоїв замах на вбивство. Розпитати 82-річну постраждалу вони не змогли: була не в змозі говорити, бо потребувала невідкладної допомоги лікарів. Вони не знайшли ознак того, що люди заходили або виходили з дому під час скоєння замаху. Тоді вони зрозуміли, що рани Мацумото виглядають, як подряпини від котячих кігтів.

Поліція звернула свою увагу на бродячих кішок, що живуть навколо будинку Мацумото. На одному з котів вони знайшли сліди того, що може бути людською кров’ю. Наразі поліція аналізує зразки крові, взяті з кігтів кота, який ймовірно подряпав жертву. Ситуацію у поліції не коментують.