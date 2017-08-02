У воді та продуктах, якими масово отруїлися туристи на Прикарпатті, знайшли кишкову паличку

Спеціалісти Держпродспоживслужби виявили в туристично-відпочинковому комплексі “Сяйво Карпат”, в якому масово отруїлися іноземні туристи, порушення санітарно-гігієнічних умов та умов зберігання продукції. Роботу туристичного комплексу призупинено на 10 днів.

У закладі “Сяйво Карпат” спеціалісти Івано-Франківської державної регіональної лабораторії відібрали 34 змиви на патогенну мікрофлору та бактерії групи кишкової палички з кухонного інвентаря, обладнання, рук та спецодягу персоналу, 1 пробу води з харчоблоку (локальний водопровід) на санітарно-мікробіологічні показники, в тому числі патогенну мікрофлору, та 6 проб харчових продуктів на мікробіологічні показники, в тому числі і на патогенну мікрофлору, інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Аналізи засвідчили, що в продуктах з їдальні закладу присутні бактерії групи кишкової палички та є помітне перевищення рівня МАФАМ (найпоширеніші представники цієї групи мікроорганізмів – сальмонела, збудник ботулізму, золотистий стафілокок – ред.) у фарші індичому та курячому м’ясі, у яйцях курячих та маслі. У 13 взірцях змивів виявили бактерії кишкової палички, у водопровідній воді – перевищення рівня забруднення органiчними речовинами тваринного походження.

“М’яко кажучи, там антисанітарія. 26 липня їм вручили розпорядження про призупинення роботи на 10 днів для усунення недоліків. Тепер заклад звернувся до Держпродспоживслужби з проханням повторно провести перевірку. Якщо все буде в межах норми, то готель відновить роботу”, – прокоментував КУРСу начальник обласного ГУ Держпродспоживслужби Роман Гурський.

Відпочинковий заклад “Сяйво Карпат” не зареєстрований як оператор з надання послуг громадського харчування та не має документів на походження продуктів. Зараз, за словами Романа Гурського, заклад працює над отриманням дозвільних документів.

Заклад належить родині голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка.

Нагадаємо, 25 липня у селі Красноїлля Верховинського району масово отруїлися туристи з Німеччини, Польщі та України. До лікарні з харчовим отруєнням потрапили 37 осіб, здебільшого діти.

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