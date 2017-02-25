У Верховній Раді хочуть об’єднувати громади вже без добровільності

Процес добровільного об’єднання громад варто закінчувати, вважає голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України Олександр Дехтярчук.

На його думку, після прийняття чотирьох надважливих законів, за які Верховна Рада проголосувала 9 лютого, можна говорити про те, що Україна перейшла Рубікон. Адже зараз у нашій країні створено 366 об’єднаних громад. А завдяки закону про приєднання до громад, їх буде ще більше, пише Чеline.

“Нам вже час замислитися над тим, чи не пора закінчувати процес добровільного об’єднування громад, – розповів народний обранець. – Чи не пора нам звернути увагу на перспективні плани, створені робочими групами і затверджені обласними радами? Я вважаю, що незабаром треба провести вибори до органів місцевого самоврядування тих населених пунктів, які не змогли самостійно утворити об’єднані громади. Вибори у громадах, об’єднаних за перспективними планами, могли б відбутися вже восени або наприкінці нинішнього року”.

Пан Дехтярчук також зазначив, що нагальної переробки вимагає закон про місцеві державні адміністрації.

“Потрібно чітко розрізнити функції місцевого самоврядування та державної влади так, як це зроблено у розвинених європейських країнах, – наприклад, у Франції, – зазначив він. – Далі треба говорити про укрупнення районів. Але спочатку визначитися із доцільністю існування районних рад у тих районах, де сформовано об’єднані територіальні громади. Ось, наприклад, у мене на окрузі, у Радивилівському районі, є лише дві сільських ради, що не увійшли до жодної об’єднаної громади. Натомість у районі далі працюють районна рада і районна державна адміністрація. Над чим вони працюють і які функції виконують – для мене особисто є загадкою”.