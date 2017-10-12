У вересні на Прикарпатті зросли ціни на продукти, одяг, комуналку і транспорт

За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 2,0%, з початку року – на 10,2%, в області – на 1,7% та 10,2% відповідно.

Приріст споживчих цін у вересні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,3–2,0% у Чернівецькій, Львівській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській областях до 2,1–2,8% у Закарпатській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Волинській, Київській, м.Києві, Чернігівській, Рівненській та Херсонській областях. Інформує головне управління статистики.

На споживчому ринку області у вересні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 30,4%) подорожчали яйця. На 7,7–0,8% підвищилися ціни на сало, м’ясо та м’ясопродукти, масло, молоко та молокопродукти, рис, макаронні вироби. Водночас на 4,3–0,5% подешевшали овочі, маргарин, риба та продукти з риби, цукор, продукти переробки зернових, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,3%, у т.ч. на алкогольні напої на 3,7%, на тютюнові вироби – на 2,9%.

Одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема, взуття – на 8,6%, одяг – на 8,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулося за рахунок підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій на 4,0%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,1% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 1,9%.

Послуги освіти подорожчали на 9,8%, зокрема, середньої – на 54,3%, вищої – на 8,3%.

Читайте також: В Україні далі ростуть ціни на м’ясо