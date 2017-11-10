У Великобританії представили твори 5 прикарпатських художників

Твори п’ятьох прикарпатських художників – Василя Красьохи, Ігоря Роп’яника, Анатолія Мельника, Григорія Поліщука, Галини Петрової – представили на щорічній виставці “Contemporary Art Fairs Windsor” у Великобританії.

Про це повідомляє Галка.

Виставку відкрили сьогодні у містечку Віндзорі в графстві Беркшир неподалік Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських королів.

Загалом в експозиції представлено твори 160 художників з різних країн, серед яких восьмеро українців, повідомив на сторінці у Facebook Роп’яник.

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