У Туреччині помер український турист. ФОТО

В турецькому місті Кемер під час відпочинку з дружиною в одному з п’ятизіркових готелів помер 58-річний громадянин України Степан Двірничук, повідомляє СВІТUA з посиланням на NewsTurk .

За попереднім даними, вранці 26 червня Степан разом з дружиною Домкою вийшов на пляж при готелі.

За деякий час рятівник побачив, що чоловік плаває на поверхні води без свідомості приблизно за 50 метрів від берега.

Допомогу українцеві на березі перед приїздом бригади швидкої допомоги надавав рятівник та один з гостей готелю, який виявився працівником медичної сфери.

Не зважаючи на комплекс реанімаційних заходів, врятувати життя Степанові не вдалося.

Зі слів дружини загиблого, попередньою версією смерті міг стати серцевий напад, адже в чоловіка були проблеми з серцем.

Тіло Степана Двірничука відправили до Анталії для проведення судово-медичної експертизи, після чого його літаком доправлять до України.

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