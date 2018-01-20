У Туреччині автобус з туристами заїхав у дерево: 11 загиблих, 40 травмованих

У центральній турецькій провінції Ескішехір вранці 20 січня розбився туристичний автобус, в результаті чого загинули 11 осіб, ще 44 отримали поранення.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.

Аварія сталася в Ескішехірі, коли автобус, що прямував з Анкари, рухався на шляху до північно-західної провінції Бурса.

Повідомляється, що туристичний автобус фірми Kartallar Gezi врізався у дерева на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

Губернатор провінції підтвердив, що в результаті ДТП загинули 11 осіб.

“Наразі ведеться слідство щодо причин аварії”, – додав він.

Водій та його помічник були взяті під варту.

Зазначимо, що турецьке агентство не повідомляє національність загиблих внаслідок ДТП.

Напередодні у східній турецькій провінції Муш перекинувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули 6 осіб, ще 20 отримали поранення.